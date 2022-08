CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK ARRIVA IN PRESTITO DAL MARSIGLIA (Di giovedì 25 agosto 2022) Arkadiusz MILIK è un nuovo giocatore della JUVENTUS. L’annuncio ufficiale arriverà presto, probabilmente subito dopo le visite mediche del pomeriggio. La trattativa è stata piuttosto veloce: il polacco ARRIVA in PRESTITO con diritto di riscatto dal MARSIGLIA a fronte di un pagamento di un milione per il trasferimento a titolo temporaneo e sette milioni per quello, eventuale, a titolo definitivo. Per il centravanti si tratta di un ritorno in Serie A dopo i quattro anni e mezzo vissuti al Napoli tra l’estate 2016 e gennaio 2021. CALCIOMERCATO JUVENTUS MILIK VICE-VLAHOVIC La JUVENTUS ha inseguito a lungo Depay, in uscita dal Barcellona, anche per regalare ad Allegri un attaccante che potesse giocare in coppia con Vlahovic o persino in un ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 25 agosto 2022) Arkadiuszè un nuovo giocatore della. L’annuncio ufficiale arriverà presto, probabilmente subito dopo le visite mediche del pomeriggio. La trattativa è stata piuttosto veloce: il polaccoincon diritto di riscatto dala fronte di un pagamento di un milione per il trasferimento a titolo temporaneo e sette milioni per quello, eventuale, a titolo definitivo. Per il centravanti si tratta di un ritorno in Serie A dopo i quattro anni e mezzo vissuti al Napoli tra l’estate 2016 e gennaio 2021.VICE-VLAHOVIC Laha inseguito a lungo Depay, in uscita dal Barcellona, anche per regalare ad Allegri un attaccante che potesse giocare in coppia con Vlahovic o persino in un ...

