CALCIOMERCATO GENOA TRIS D'ASSI ARAMU-STROOTMAN-PUSCAS (Di giovedì 25 agosto 2022) Il GENOA continua la sua maxi-rivoluzione sul mercato e mette a segno una tripletta da urlo: nel giro di due giorni il club ligure ha tesserato Mattia ARAMU, Kevin STROOTMAN e George PUSCAS regalando così al tecnico Alexander Blessin altri tre rinforzi per il tentativo di ritorno immediato in Serie A. Salgono così a nove gli acquisti dei rossoblù dopo quelli già portati a termine di Coda, Yalcin, Ilsanker, Pajac, Dragusin e Josep Martinez. CALCIOMERCATO GENOA COSA PORTANO I NUOVI ACQUISTI Il TRIS al Benevento in Coppa Italia e il successivo 2-1 al Venezia all'esordio in campionato avevano forse illuso Blessin di aver definitivamente risolto il problema del gol che era costato di fatto la retrocessione nella stagione precedente. Lo 0-0 nel replay con il Benevento, ...

