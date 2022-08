Calciomercato Cagliari, incognita Pereiro: l’uruguaiano è in bilico (Di giovedì 25 agosto 2022) Calciomercato Cagliari: in casa rossoblù resta un’incognita la situazione legata a Gaston Pereiro Il futuro di Gaston Pereiro è ancora un’incognita in casa Cagliari. Il tecnico Fabio Liverani pretende da lui una maggiore presenza attiva sul campo per tutti i 90 minuti ma, In queste tre partite, l’uruguaiano non ha impressionato per continuità di rendimento. Se arrivasse un’offerta di mercato giusta – come scrive questa mattina il Corriere dello Sport -la società rossoblù potrebbe anche decidere di far partire il centrocampista. Fino al primo settembre, dunque, il club sardo sarà a metà strada tra l’intenzione di tenerlo comunque in organico oppure di lasciarlo andare, ma solo dietro è una concreta offerta economica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022): in casa rossoblù resta un’la situazione legata a GastonIl futuro di Gastonè ancora un’in casa. Il tecnico Fabio Liverani pretende da lui una maggiore presenza attiva sul campo per tutti i 90 minuti ma, In queste tre partite,non ha impressionato per continuità di rendimento. Se arrivasse un’offerta di mercato giusta – come scrive questa mattina il Corriere dello Sport -la società rossoblù potrebbe anche decidere di far partire il centrocampista. Fino al primo settembre, dunque, il club sardo sarà a metà strada tra l’intenzione di tenerlo comunque in organico oppure di lasciarlo andare, ma solo dietro è una concreta offerta economica. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

VoceGiallorossa : ? Tentativo della @OfficialASRoma per @nahitannandez_, ma il @CagliariCalcio non apre al prestito #ASRoma… - CagliariNews24 : Nandez, tante pretendenti per nessuna proposta concreta - CagliariNews24 : Mercato Cagliari, il futuro di #Pereiro rimane ancora un’incognita - serieB123 : SerieB Il Palermo vuole l’attaccante: c’è l’insidia Cagliari - STnews365 : Mls, Caceres riparte dai Los Angeles Galaxy. L'ex Cagliari ha preferit... #AltriSport #Basket #Calcio… -

Calciomercato Cagliari, incognita Pereiro: l'uruguaiano è in bilico Calciomercato Cagliari: in casa rossoblù resta un'incognita la situazione legata a Gaston Pereiro Il futuro di Gaston Pereiro è ancora un'incognita in casa Cagliari. Il tecnico Fabio Liverani pretende ... Calciomercato: Caceres firma per il Los Angeles Galaxy Il difensore uruguaiano, ex Lazio, Juve, Verona, Fiorentina e Cagliari, dopo alcuni mesi da svincolato, ha firmato per il team della Major League Soccer: contratto per una stagione, con opzione per ... Cagliari News 24 Caceres in Mls: l'ex Juve approda ai Los Angeles Galaxy Il difensore uruguayano Martin Caceres, ex Juve ma anche Lazio, Fiorentina e Cagliari, ha firmato fino a dicembre 2022 con i Los Angeles Galaxy, con opzione per un'altra stagione. Avrebbe potuto ... Partita di calcio SPAL - CAGLIARI, i provvedimenti di viabilità In occasione della partita SPAL - CAGLIARI che si terrà sabato 27 agosto 2022 alle ore 20.45, verranno adottati I provvedimenti di viabilità idonei a garantire un corretto e sicuro afflusso dei tifosi ... : in casa rossoblù resta un'incognita la situazione legata a Gaston Pereiro Il futuro di Gaston Pereiro è ancora un'incognita in casa. Il tecnico Fabio Liverani pretende ...Il difensore uruguaiano, ex Lazio, Juve, Verona, Fiorentina e, dopo alcuni mesi da svincolato, ha firmato per il team della Major League Soccer: contratto per una stagione, con opzione per ... Calciomercato Cagliari, resta valida l'opzione Valoti: le ultime Il difensore uruguayano Martin Caceres, ex Juve ma anche Lazio, Fiorentina e Cagliari, ha firmato fino a dicembre 2022 con i Los Angeles Galaxy, con opzione per un'altra stagione. Avrebbe potuto ...In occasione della partita SPAL - CAGLIARI che si terrà sabato 27 agosto 2022 alle ore 20.45, verranno adottati I provvedimenti di viabilità idonei a garantire un corretto e sicuro afflusso dei tifosi ...