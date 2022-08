sportli26181512 : Brest, UFFICIALE: ecco Slimani: Islam Slimani è ufficialmente un nuovo calciatore del Brest. L'attaccante algerino… - ligue1italie : UFFICIALE: Islam #Slimani passa dallo #Sporting al #Brest che da tempo cercava una punta #mercato #ligue1… -

Calciomercato.com

... 2022 18.30 -il nuovo acquisto del Verona: il colombiano Juan David Cabal arriva a ... il centrale del Barcellona è atteso in Puglia ad inizio settimana.17.30 - Colpo in arrivo per il...... non era mai capitato che una e l'altra cosa succedessero assieme, perlomeno a livello, e ...00 Angers - Nantes 0 - 0 15:00 Montpellier - Troyes 3 - 2 15:00 Lens -3 - 2 17:05 Rennes - ... Brest, UFFICIALE: ecco Slimani | Mercato | Calciomercato.com Debutto ufficiale con la maglia del Marsiglia per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, appena trasferitosi in Francia dopo la rescissione ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...