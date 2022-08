"Brad Pitt tiene ancora ad Angelina Jolie e vuole che sia felice", afferma una fonte anonima (Di giovedì 25 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Us Weekly, una fonte anonima avrebbe affermato che Brad Pitt tiene ancora ad Angelina Jolie e desidera che trovi la felicità nella sua vita. Brad Pitt vuole ancora che l'ex moglie Angelina Jolie sia "felice" indipendentemente da tutte le battaglie legali che i due hanno dovuto affrontare negli ultimi anni: a rivelarlo è una fonte anonima che è stata intervistata per l'ultimo numero di Us Weekly. "Non le sta assolutamente augurando che le succeda niente di brutto, non personalmente, non professionalmente, non romanticamente, da nessun punto di vista", ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Us Weekly, unaavrebbeto cheade desidera che trovi la felicità nella sua vita.che l'ex mogliesia "" indipendentemente da tutte le battaglie legali che i due hanno dovuto affrontare negli ultimi anni: a rivelarlo è unache è stata intervistata per l'ultimo numero di Us Weekly. "Non le sta assolutamente augurando che le succeda niente di brutto, non personalmente, non professionalmente, non romanticamente, da nessun punto di vista", ha ...

