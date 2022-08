Bayern Monaco, Nagelsmann teme le spie: allestito un altro campo (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Bayern Monaco domina in Germania e vuole continuare a farlo. Julian Nagelsmann, tecnico del club più prestigioso della Bundesliga, ha sollevato il problema delle ‘spie’ in allenamento, vale a dire alcuni scouts di altre squadre pronti a catturare ogni dettaglio o indicazione utile. Come riporta la Bild, l’allenatore ha chiesto al club di intervenire. All’esterno del centro sportivo, all’altezza del campo di allenamento, è possibile infatti sentire le indicazioni dell’allenatore. Per questo motivo il Bayern sta facendo costruire un nuovo campo di allenamento all’interno del centro sportivo, lontano dalla strada. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Ildomina in Germania e vuole continuare a farlo. Julian, tecnico del club più prestigioso della Bundesliga, ha sollevato il problema delle ‘’ in allenamento, vale a dire alcuni scouts di altre squadre pronti a catturare ogni dettaglio o indicazione utile. Come riporta la Bild, l’allenatore ha chiesto al club di intervenire. All’esterno del centro sportivo, all’altezza deldi allenamento, è possibile infatti sentire le indicazioni dell’allenatore. Per questo motivo ilsta facendo costruire un nuovodi allenamento all’interno del centro sportivo, lontano dalla strada. SportFace.

