Aborto, Ferragni divide la politica. La sinistra approva. FdI: «Si informi» (Di giovedì 25 agosto 2022) Per l’influencer e imprenditrice (da 27 milioni di follower) con Meloni la legge 194 è a rischio. Il leader della Lega Salvini: «Niente modifiche, non voglio tornare indietro» Leggi su corriere (Di giovedì 25 agosto 2022) Per l’influencer e imprenditrice (da 27 milioni di follower) con Meloni la legge 194 è a rischio. Il leader della Lega Salvini: «Niente modifiche, non voglio tornare indietro»

GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - manuzzim : RT @HoaraBorselli: La #Ferragni allerta tutte le donne che se dovesse vincere la destra verrà negato il diritto all’aborto. Mi piacerebbe a… - Ultimo_Samurai_ : La #Ferragni e la sua figura di merda. Chiamata dal #PD a risollevare una campagna elettorale a dir poco disastro… -