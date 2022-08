“Una situazione delicata e difficile”. Adriana Volpe, la confessione privatissima: cosa è successo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Stavolta Adriana Volpe ha deciso di non stare in silenzio e ha rilasciato un’intervista bomba, che ha preso di mira anche Alfonso Signorini. Come ben sapete, lei non sarà opinionista del GF Vip 7 e al suo posto è stata presa Orietta Berti. Riconfermata invece la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, per il secondo anno di fila. A proposito della Berti, l’ormai ex opinionista ha affermato su Fanpage: “Sono convinta che lei, personaggio che adoro, possa essere una voce accogliente e confortante per i concorrenti”. Da parte di Adriana Volpe non solo parole di fuoco contro Alfonso Signorini, ma affermazioni tutt’altro che positive anche nei confronti di Sonia Bruganelli: “Su di lei resto basita e posso solo dire che è un mostro di coerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava e anche durante l’edizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Stavoltaha deciso di non stare in silenzio e ha rilasciato un’intervista bomba, che ha preso di mira anche Alfonso Signorini. Come ben sapete, lei non sarà opinionista del GF Vip 7 e al suo posto è stata presa Orietta Berti. Riconfermata invece la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, per il secondo anno di fila. A proposito della Berti, l’ormai ex opinionista ha affermato su Fanpage: “Sono convinta che lei, personaggio che adoro, possa essere una voce accogliente e confortante per i concorrenti”. Da parte dinon solo parole di fuoco contro Alfonso Signorini, ma affermazioni tutt’altro che positive anche nei confronti di Sonia Bruganelli: “Su di lei resto basita e posso solo dire che è un mostro di coerenza. All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava e anche durante l’edizione ...

