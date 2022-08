Cosmi333 : @EnricoLetta @pdnetwork @AntonioNicita @antoniomisiani @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi @serracchiani… - Bianchessi8 : RT @todorov_denis: @EnricoLetta @pdnetwork @AntonioNicita @antoniomisiani @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi @serracchiani @peppeprove… - Jocelyn29125111 : @serracchiani @InOndaLa7 ONOREVOLE il vostro beniamino, Draghi si è dato, perché sapeva bene DI NON POTER O DI NON… - zntlie : @EnricoLetta @pdnetwork @AntonioNicita @antoniomisiani @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi @serracchiani… - anto_galli4 : RT @zntlie: @EnricoLetta @pdnetwork @AntonioNicita @antoniomisiani @Deputatipd @SenatoriPD @SimonaMalpezzi @serracchiani @peppeprovenzano @… -

Il Sannio Quotidiano

Proprio la vittima, una donnadi 55 anni assalita da un guineano di 27, domenica all'alba ... Con il Pd, attraverso la capogruppo alla Camera Debora, che parla di "barbarie ......vittoria della destra per fare del nostro Paese un laboratorio in Europa nello stop al sostegno all'. Tutto chiaro. Il 25 settembre si vota per stare di qua o di là'. Così Debora, ... Ucraina: Serracchiani, ‘sostegno Italia non verrà meno’ Roma, 24 ago. (Adnkronos) – “Sei mesi fa la Russia invadeva l’Ucraina. La resistenza e la forza del popolo ucraino ha impedito che lo sciagurato disegno neoimperiale di Putin prevalesse. Difendendo la ...Di Maio: «Con il leader leghista confronto quando e dove vuole, anche al Papeete». Berlusconi: «Tassa unica al 2% sull’acquisto della prima casa». Draghi: ...