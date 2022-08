Tutto pronto per il “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mancano ormai pochi giorni all’inizio del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi”: un mese dedicato alle eccellenze enogastronomiche di Scanzorosciate, durante il quale sarà possibile vivere in sicurezza le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomato Moscato di Scanzo, oltre che gustare le proposte a km0 di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali. Anche quest’anno prudenzialmente, per ragioni sanitarie, si è preferito implementare l’edizione del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi” in attesa del grande ritorno della tradizionale “Festa del ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mancano ormai pochi giorni all’inizio del “deldie dei”: un mese dedicato alle eccellenze enogastronomiche dirosciate, durante il quale sarà possibile vivere in sicurezza le cantine e le aziende agricole, assaporare i pregiati vini del territorio, primo fra tutti il rinomatodi, oltre che gustare le proposte a km0 di ristoranti, agriturismi, pasticcerie e gelaterie locali. Anche quest’anno prudenzialmente, per ragioni sanitarie, si è preferito implementare l’edizione del “deldie dei” in attesa del grande ritorno della tradizionale “Festa del ...

Link4Universe : Il più grande e potente razzo al mondo è pronto sulla rampa di lancio! Partenza tra appena 7 giorni! Manca 1 setti… - OfficialSSLazio : ?? Tutto pronto nel nostro spogliatoio per #TorinoLazio! #CMonEagles ?? - AstroSamantha : Tutto pronto? Abbiamo trascorso innumerevoli ore a preparare borse per il ritorno fin da prima che #Dragon arrivass… - CosenzaPost : Acquaformosa, tutto pronto per l’XI^ edizione del Festival delle Migrazioni - RaffyB_68 : RT @Rocco82298593: Le dichiarazioni di Colao fanno accapponare la pelle. Con una scioltezza agghiacciante, ci sta dicendo che , come volev… -