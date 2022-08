Totti fuori di sé, l’ultimo imperdonabile sgarbo a Ilary: ecco perché è scappata con Isabel (Di mercoledì 24 agosto 2022) ecco cosa sta succedendo tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il suo gesto l’avrebbe indotta a scappare con la figlia minore Isabel. Totti si prende Isabel – Lettoquotiddiano.itIn queste ultime ore si continua a parlare della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex Capitano della Roma avrebbe compiuto una mossa che avrebbe mandato su tutte le furie l’ex velina di Passaparola. Continuate a leggere per scoprire cosa sta succedendo. I Paparazzi e le loro foto avrebbero confermato tutto. E’ ormai dimostrato che la conduttrice dell’Isola dei famosi Ilary Blasi abbia preso la bambina e sua figlia minore Isabel e sarebbe partita per la Croazia. È lì che negli ultimi giorni avrebbe trascorso un periodo di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 agosto 2022)cosa sta succedendo tra FrancescoBlasi. Il suo gesto l’avrebbe indotta a scappare con la figlia minoresi prende– Lettoquotiddiano.itIn queste ultime ore si continua a parlare della rottura tra FrancescoBlasi. L’ex Capitano della Roma avrebbe compiuto una mossa che avrebbe mandato su tutte le furie l’ex velina di Passaparola. Continuate a leggere per scoprire cosa sta succedendo. I Paparazzi e le loro foto avrebbero confermato tutto. E’ ormai dimostrato che la conduttrice dell’Isola dei famosiBlasi abbia preso la bambina e sua figlia minoree sarebbe partita per la Croazia. È lì che negli ultimi giorni avrebbe trascorso un periodo di ...

Rossletta : @_Nico_Piro_ gradirei non solo che ne parlasse, ma anche che spiegasse COME intende farlo. Indicando anche da dove… - DanieleGianca : @tashunkawitko65 @Sig_Ceretti @stra_roma Si sì, Roma non li tira proprio fuori gli attaccanti, o Totti o niente ?? - Tristan_rot : @ismaele_77 @ValotiRiccardo Al tifoso medio serve un idolo in cui identificarsi in assenza di vittorie. In presenza… - ParliamoDiNews : `L`ammazzo`, Totti senza freni: spunta fuori la reazione al tradimento di Ilary | VIDEO #lammazzo #totti #freni… - Mamoziocag8 : @rosysantacroce_ @Bea_Mary84 L’aspetto psicologico influisce sugli infortuni muscolari.una volta fuori dalla Juve,p… -