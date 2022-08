Terremoto, la promessa di Zingaretti: “Ricostruiremo Amatrice meglio di prima” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma – “Come in quella drammatica mattina del 24 agosto oggi ad Amatrice. Come sempre tutti i mesi in questi anni. Per mantenere una promessa: Ricostruiremo Amatrice come prima e meglio di prima. Ci sono stati immensi problemi, ma le gru e i cantieri aperti sono il segnale più importante che la rinascita è iniziata, va avanti e Amatrice sarà come e più bella di prima”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma – “Come in quella drammatica mattina del 24 agosto oggi ad. Come sempre tutti i mesi in questi anni. Per mantenere unacomedi. Ci sono stati immensi problemi, ma le gru e i cantieri aperti sono il segnale più importante che la rinascita è iniziata, va avanti esarà come e più bella di”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola. ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte

