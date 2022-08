Terremoto in casa Rai, per i telespettatori è un colpo durissimo: purtroppo non c’è nulla da fare (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il quinto episodio della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore non andrà in onda il 22 settembre: cosa sta succedendo? La serie tv Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è senza dubbio una delle più apprezzate dal pubblico a casa. La protagonista, come sanno bene gli affezionati, è Imma, un’investigatrice tutt’altro che convenzionale che opera a Matera e che cerca di smascherare delinquenti e criminali. I suoi metodi non sono di certo ortodossi, ma Imma può affidarsi alla sua straordinaria memoria per risolvere i casi, compresi quelli più intricati. La protagonista di Imma Tataranni è Vanessa Scalera, che veste proprio i panni dell’investigatrice che è entrata così tanto nel cuore dei telespettatori. Proprio per questo, la notizia che è circolata nelle ultime ore ha gettato nello sconforto tutti i fan della ... Leggi su kronic (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il quinto episodio della seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore non andrà in onda il 22 settembre: cosa sta succedendo? La serie tv Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è senza dubbio una delle più apprezzate dal pubblico a. La protagonista, come sanno bene gli affezionati, è Imma, un’investigatrice tutt’altro che convenzionale che opera a Matera e che cerca di smascherare delinquenti e criminali. I suoi metodi non sono di certo ortodossi, ma Imma può affidarsi alla sua straordinaria memoria per risolvere i casi, compresi quelli più intricati. La protagonista di Imma Tataranni è Vanessa Scalera, che veste proprio i panni dell’investigatrice che è entrata così tanto nel cuore dei. Proprio per questo, la notizia che è circolata nelle ultime ore ha gettato nello sconforto tutti i fan della ...

RaiTre : Lucia nel crollo della sua casa ad #Amatrice ha perso la madre e i suoi due figli. Nelle sue parole c'è tutta la t… - matteosalvinimi : Dagli insulti a #Israele alle minacce di morte gridate in mezzo alla strada. Inquietanti episodi in casa Pd, che ar… - mimmamazz1 : 'Alle 3:36 del 24 agosto di sei anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devasta Amatrice, Accumoli (Rieti) e Arquata de… - FedeFeee : RT @RaiTre: Lucia nel crollo della sua casa ad #Amatrice ha perso la madre e i suoi due figli. Nelle sue parole c'è tutta la tragedia dei… - france_bis : @DarkLadyMouse @Ivan__soli Era per dire che l’ho provato direttamente cosa vuol dire il terremoto. Dopodiché casa m… -