Stasera in tv | film e programmi del 24 agosto

Stasera in tv, tra i film e programmi in onda il 24 agosto l'ultima puntata di Superquark, la comicità di Fabio De Luigi ed Alessandro Siani in Si Accettano Miracoli, e del duo Frassica Bocci nella serie Fratelli Caputo, lo speciale de Le Iene sul delitto di Garlasco e poi il talk Controcorrente e l'approfondimento politico con lo speciale sulle elezioni. Su Raiuno il saluto di Piero Angela che chiude l'ultimo ciclo di Superquark in onda dalle 21:20 , nel quale vedremo i servizi dedicati allo scioglimento dei ghiacciai, il racconto di Alberto Angela sugli Inuit, il centro medico della Val D'Aosta che studierà il dna per capire quali sono le minuscole caratteristiche che possono incidere sulla nostra salute e come affrontarle. Una nuova puntata di "Delitti In Paradiso" nel prime time di Raidue: dopo aver contribuito, ...

