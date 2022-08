repubblica : Salvini blinda il posto all'assenteista Angelucci. L'editore di Libero raccomandato dal 'suocero' Verdini [di Cleme… - OfficialASRoma : Nato a Soncino, cresciuto nella Cremonese, diventato grande nella Roma. ?? All'Olimpico con noi per #RomaCremonese… - santegidionews : Festa dell'apostolo Bartolomeo. Il suo corpo è custodito nella basilica di San Bartolomeo all'Isola a Roma memorial… - sportli26181512 : Roma, all-in su Zakaria: da Paredes e Tameze, tutte le alternative: Il duro colpo subito con l’infortunio di Wijnal… - debor4hdepetris : ?? Roma: all in su Zakaria. [Daniele Longo] zak e paulo insieme?? -

Tutto Juve

Sant'Andrea per l'acquisizione di materiali vari per l'emergenza e upgrade della sezione toracica per la diagnostica Covid del Pronto Soccorso; 100.000,00 euro'Azienda Sanitaria Locale4 per ...I casi acittà sono a quota 798". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della ... Nelle terapie intensive ci sono 4 pazienti (come ieri) e il tasso di occupazione dei posti letto e''1,... Juventus-Roma all’arbitro del rigore ripetuto con l’Inter Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Francesco Cascio scende nuovamente in campo e si lancia nella corsa a Palazzo dei Normanni. L'alfiere di Forza Italia lo ha annunciato sui social.