Ricerca, farmaci attivati dalla luce per spegnere dolore oncologico (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Una fonte luminosa posta nel centro del dolore a livello cerebrale, attivando un farmaco specifico, potrebbe dare sollievo a uno dei problemi più importanti per alcuni pazienti con cancro: il dolore oncologico. Lo rivela uno studio sull’optofarmacologia, cioè l’utilizzo di farmaci che circolano nel corpo senza produrre alcun effetto ma che si ‘svegliano’ quando vengono illuminati da una sorgente luminosa, recentemente pubblicato sull”International journal of molecular sciences’. La Ricerca è stata condotta, su modelli animali, dal laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) in collaborazione con l’università Sapienza di Roma, l’università Luigi Vanvitelli di Napoli e l’Istituto di chimica avanzata della Catalogna di Barcellona, in Spagna. Il farmaco ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Una fonte luminosa posta nel centro dela livello cerebrale, attivando un farmaco specifico, potrebbe dare sollievo a uno dei problemi più importanti per alcuni pazienti con cancro: il. Lo rivela uno studio sull’optofarmacologia, cioè l’utilizzo diche circolano nel corpo senza produrre alcun effetto ma che si ‘svegliano’ quando vengono illuminati da una sorgente luminosa, recentemente pubblicato sull”International journal of molecular sciences’. Laè stata condotta, su modelli animali, dal laboratorio di Neurofarmacologia dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) in collaborazione con l’università Sapienza di Roma, l’università Luigi Vanvitelli di Napoli e l’Istituto di chimica avanzata della Catalogna di Barcellona, in Spagna. Il farmaco ...

lifestyleblogit : Ricerca, farmaci attivati dalla luce per spegnere dolore oncologico - - umbriajournal_ : Ricerca: farmaci attivati dalla luce per spegnere dolore oncologico - LocalPage3 : Ricerca, farmaci attivati dalla luce per spegnere dolore oncologico - italiaserait : Ricerca, farmaci attivati dalla luce per spegnere dolore oncologico - OssMalattieRare : RT @Sper_Cliniche: Il paziente virtuale, un gemello digitale per predire le nostre malattie e gli effetti dei farmaci. #digitaltwin #virtu… -