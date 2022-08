Pierfrancesco Favino | la carriera e i ruoli di un attore poliedrico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Lo abbiamo visto trasformarsi, essere Bettino Craxi o Tommaso Buscetta, passando da drammi a commedie.vanta un’importante curriculum, segnato da alcuni dei nomi più influenti del cinema, che hanno affidato alla sua enorme capacità personaggi e storie differenti. Ripercorriamo così ladi uno degli attori più in vista del panorama cinematografico italiano, attraverso alcuni dei suoicelebri. Dagli esordi a Hollywood: ladinel film “Nostalgia” di Mario Martone (Credits: Everyeye)“Una volta c’erano i, per gli attori. Adesso li fa tutti” Una frase profetica, che non può non far sorridere a ...