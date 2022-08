Paxlovid, l’antivirale che c’è, anzi no (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Paxlovid abbatte la carica virale del Covid-19. Ma (troppo) pochi possono riceverlo, a causa di regole stringenti che andrebbero allargate. Funziona, riduce la carica virale nei contagiati, tiene lontano dall’ospedale, ma non tutti possono beneficiarne. E benché la sua somministrazione a casa sia aumentata nei pazienti Covid (secondo dati Aifa, è salita di circa il 42 per cento a luglio, mentre 78 mila malati sono stati a oggi trattati con i nuovi antivirali) il Paxlovid, principio attivo ritonavir, resta una cura per pochi. Il motivo? Non c’entra la «ritrosia» dei medici nel prescriverlo (come lasciava intendere un caustico commento del virologo Roberto Burioni su Repubblica) bensì una serie di regole che, di fatto, ne limitano l’accesso, verosimilmente perché il farmaco è piuttosto costoso. E il rischio è che tante dosi (600 mila quelle ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilabbatte la carica virale del Covid-19. Ma (troppo) pochi possono riceverlo, a causa di regole stringenti che andrebbero allargate. Funziona, riduce la carica virale nei contagiati, tiene lontano dall’ospedale, ma non tutti possono beneficiarne. E benché la sua somministrazione a casa sia aumentata nei pazienti Covid (secondo dati Aifa, è salita di circa il 42 per cento a luglio, mentre 78 mila malati sono stati a oggi trattati con i nuovi antivirali) il, principio attivo ritonavir, resta una cura per pochi. Il motivo? Non c’entra la «ritrosia» dei medici nel prescriverlo (come lasciava intendere un caustico commento del virologo Roberto Burioni su Repubblica) bensì una serie di regole che, di fatto, ne limitano l’accesso, verosimilmente perché il farmaco è piuttosto costoso. E il rischio è che tante dosi (600 mila quelle ...

