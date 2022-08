"Nelle liste amanti e..." Sgarbi senza freni a Bologna. Con chi ce l'ha (Di mercoledì 24 agosto 2022) Vittorio Sgarbi presenta la sua candidatura al Senato nel collegio di Bologna dove sfiderà Pier Ferdinando Casini e lo fa alla sua maniera, con uno show di più di un'ora attaccando tutto e tutti, d'altronde come dice lui «non sono un moderato, non lo sono mai stato». La prefazione è tutta contro il 'sistema politico' e allora ci vuole «l'elezione diretta del presidente della Repubblica, passare a un proporzionale puro perché le liste bloccate sono un tradimento della democrazia, dimezzare lo stipendio ai parlamentari e non dimezzare i parlamentari». Le prime stoccate le riserva a Casini, del quale però non fa mai il nome: «vincerò perché io sono Sgarbi, anzi io sono. Il mio avversario non lo conosce nessuno, è una statua che se verrà eletto farà politica per sé, come ha sempre fatto, non per gli italiani o per il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Vittoriopresenta la sua candidatura al Senato nel collegio didove sfiderà Pier Ferdinando Casini e lo fa alla sua maniera, con uno show di più di un'ora attaccando tutto e tutti, d'altronde come dice lui «non sono un moderato, non lo sono mai stato». La prefazione è tutta contro il 'sistema politico' e allora ci vuole «l'elezione diretta del presidente della Repubblica, passare a un proporzionale puro perché lebloccate sono un tradimento della democrazia, dimezzare lo stipendio ai parlamentari e non dimezzare i parlamentari». Le prime stoccate le riserva a Casini, del quale però non fa mai il nome: «vincerò perché io sono, anzi io sono. Il mio avversario non lo conosce nessuno, è una statua che se verrà eletto farà politica per sé, come ha sempre fatto, non per gli italiani o per il ...

