Napoli, il nuovo portiere sarà uno tra Navas e Kepa. Fabian Ruiz fuori dal progetto e dalla squadra (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di chiudere il mercato estivo in bellezza assicurando all'allenatore Luciano Spalletti un nuovo portiere, un giocatore di esperienza che possa fare la differenza non solo in campo ma anche nello spogliatoio. In merito all'arrivo del portiere arrivano pareri contrastanti. Repubblica, in particolare, rivela che Navas rappresenta L'articolo

