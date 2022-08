Napoli, CdS: “Navas sempre più vicino al Vesuvio” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS il Napoli si avvicina sempre dipiù al portiere costaricano per la prossima stagione un colpo importante. “Napoli è di nuovo on the road: da ieri a Parigi, capitale del Psg, per l’ultimo e grande atto di un mercato gestito con pazienza orientale e genio scugnizzo. La storia è chiara ma non è semplice: il Paris vuole Fabian e il club azzurro Navas, e sebbene le due operazioni non siano legate è fuori discussione che alla fine possa nascere un intreccio utile a tutti”. “Il vero ostacolo alla chiusura dell’affare-Keylor riguarda un suo preciso desiderio (per altro comprensibile a 35 anni): non vuole perdere i 9 milioni di stipendio annui tra base fissa e premi contemplati dal suo contratto per le stagioni 2022-23 e 2023-24. Totale: 18 milioni o giù di lì. Una ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS ilsi avvicinadipiù al portiere costaricano per la prossima stagione un colpo importante. “è di nuovo on the road: da ieri a Parigi, capitale del Psg, per l’ultimo e grande atto di un mercato gestito con pazienza orientale e genio scugnizzo. La storia è chiara ma non è semplice: il Paris vuole Fabian e il club azzurro, e sebbene le due operazioni non siano legate è fuori discussione che alla fine possa nascere un intreccio utile a tutti”. “Il vero ostacolo alla chiusura dell’affare-Keylor riguarda un suo preciso desiderio (per altro comprensibile a 35 anni): non vuole perdere i 9 milioni di stipendio annui tra base fissa e premi contemplati dal suo contratto per le stagioni 2022-23 e 2023-24. Totale: 18 milioni o giù di lì. Una ...

