Ministero della Difesa | Concorso per 15 Posti da Dirigente II Fascia

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilha pubblicato unper la ricerca di 15 figure come Personale Dirigenziale di secondada inserire a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive quindici unita', a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda, in prova, nel ruolo dei dirigenti del, da destinare ai propri uffici sul territorio nazionale, come di seguito specificato: profilo A: tredici unita' diamministrativo - codiceMD/DA; profilo B: due unita' ditecnico - ...