Milik Juve, l'agente a Torino: i bianconeri vogliono chiudere (Di mercoledì 24 agosto 2022) Milik Juve, l'agente dell'attaccante polacco è arrivato a Torino. L'obiettivo è quello di chiudere l'affare per l'attaccante l'agente di Milik è arrivato a Torino per provare a chiudere la trattativa per il trasferimento dell'attaccante polacco in bianconero. Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juve avrebbe raggiunto l'accordo con il Marsiglia sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con il riscatto fissato a 8, mentre manca quello col giocatore, che potrebbe però arrivare nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : Su #Milik, non si registrano passi in avanti tra #Juve ed #OM. I bianconeri, fino a questo momento, non hanno ancor… - AlfredoPedulla : #Fagioli, scatto #Samp su #Cremonese e #Monza. La #Juve cerca una soluzione per #Zakaria o #Arthur in modo da andar… - _Morik92_ : @xfilippomaria Da Marsiglia negano accordi già raggiunti, non l'interesse della Juve per il calciatore. Quando cess… - gabryjuve_89 : RT @juveobsessed: Il terrore di entrare su questo social e leggere “Milik-Juve ufficiale” - rescig1 : @EmanuelaErre Se devo veder la Juve con #Milik si sono pronto -