Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - ItaliaTeam_it : ???????? ???? ?????????? ? Marcell Jacobs CAMPIONE D'EUROPA nei 100 metri con il crono di 9.95! #ItaliaTeam | #Munich2022 |… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ANCORA LUIIIIII: PANDEMONIO AZZURRO ANCHE A MONACO++++ #Athletics - ClaudiaBruno00 : RT @Eurosport_IT: Gli ultimi aggiornamenti su Marcell Jacobs ????????? #Atletica | #Jacobs | #ItaliaTeam - napolista : Marcell #Jacobs, l’ultimo infortunio di una stagione travagliata è meno grave del previsto Sulla Gazzetta dello Sp… -

... poi i nuovi controlli e si deciderà che fare Monaco di Baviera (Germania) 16/08/2022 - Campionati Europei Atletica Leggera / foto Imago/Image Sport nella foto: LamontONLY ITALY L'...Ai campionati europei di Monaco di Bavieraconquista il record dei Campionati europei sui 100 metri con il tempo di 9"95, Gianmarco Tamberi è campione europeo del salto in alto con 2.L’estate italiana ogni anno profuma di vittoria: dopo quella della Nazionale di calcio allenata da Mancini, che ha meritatamente conquistato l’Europeo il 12 luglio ...Fari puntati sui campioni olimpici Gianmarco Tamberi (capitano dell'Italia. Massimo Stano, Marcell Jacobs e Filippo Tortu, ma non solo. La copertura tv in Italia sarà garantita dalla Rai (palinsesto i ...