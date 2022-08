Luis Alberto Siviglia, si riapre l’affare? Cosa succede in casa Lazio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Luis Alberto Siviglia, si riapre l’affare per il centrocampista spagnolo? Le ultime sul giocatore della Lazio Il nome di Luis Alberto continua di essere al centro di diversi rumors di mercato. Per lo spagnolo resterebbe infatti il Siviglia sullo sfondo. A riaprire la trattativa, secondo quanto riferisce il Corriere delle Sport, potrebbe essere l’infortunio di Jesus Corona. Il messicano si è infatti rotto il perone e i legamenti della caviglia e starà fuori per circa 5 mesi. Uno stop molto lungo, che potrebbe convincere gli andalusi a bussare alle porte della Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), siper il centrocampista spagnolo? Le ultime sul giocatore dellaIl nome dicontinua di essere al centro di diversi rumors di mercato. Per lo spagnolo resterebbe infatti ilsullo sfondo. A riaprire la trattativa, secondo quanto riferisce il Corriere delle Sport, potrebbe essere l’infortunio di Jesus Corona. Il messicano si è infatti rotto il perone e i legamenti della caviglia e starà fuori per circa 5 mesi. Uno stop molto lungo, che potrebbe convincere gli andalusi a bussare alle porte della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

