Live Napoli-Juve Stabia 1-0: Ndombele bagna l'esordio con il gol (Di mercoledì 24 agosto 2022) È tutto pronto per la grande festa allo stadio Maradona: Napoli-Juve Stabia arriva dopo due giornate di campionato, con gli azzurri primi in classifica a punteggio pieno, ma è... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 24 agosto 2022) È tutto pronto per la grande festa allo stadio Maradona:arriva dopo due giornate di campionato, con gli azzurri primi in classifica a punteggio pieno, ma è...

sscnapoli : Segui #NapoliJuveStabia sulla nostra pagina Facebook! ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | #Napoli, #Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche - MCriscitiello : Napoli, ecco Raspadori @tvdellosport tutto live su #sportitalia - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: DIRETTA LIVE ALLENAMENTO – Napoli/Juve Stabia (1-0) Sfonda la porta Ndombele - NCN_it : #Ndombele sblocca l'amichevole con la Juve Stabia: primo gol in azzurro per il centrocampista francese #Napoli… -