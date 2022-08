Jova Beach Party, inchiesta aperta dalla Procura di Lucca per danni ambientali. Salvini interviene in difesa del tour (Di mercoledì 24 agosto 2022) Jova Beach Party, inchiesta aperta dalla Procura di Lucca per danni ambientali dall’evento del cantante che si tiene sulle spiagge italiane. Scende in campo anche la politica con il leader della Lega Matteo Salvini che difende il tour. Jova Beach Party, inchiesta aperta dalla Procura di Lucca per danni ambientali Non si placano le polemiche sul Jova Beach Party di Lorenzo Jovanotti. Dopo le accuse all’inizio del mese di agosto da parte delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022)diperdall’evento del cantante che si tiene sulle spiagge italiane. Scende in campo anche la politica con il leader della Lega Matteoche difende ildiperNon si placano le polemiche suldi Lorenzonotti. Dopo le accuse all’inizio del mese di agosto da parte delle ...

