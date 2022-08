Iran, non siamo legati a gruppi colpiti da Usa in Siria (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'Iran ha negato qualsiasi tipo di legame con i gruppi colpiti da raid Usa in Siria e ritenuti da Washington, al contrario, sostenuti dalla Repubblica islamica. Lo ha fatto sapere il ministero degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ha negato qualsiasi tipo di legame con ida raid Usa ine ritenuti da Washington, al contrario, sostenuti dalla Repubblica islamica. Lo ha fatto sapere il ministero degli ...

AlokaChiarelli : RT @wilvis1970: @EnricoLetta Orgoglio? Se il Paese sta fallendo la colpa è del governo che si è appena dimesso. Questa guerra non ci intere… - iconanews : Iran, non siamo legati a gruppi colpiti da Usa in Siria - themercatoway : IRAN, NON SIAMO LEGATI A GRUPPI COLPITI DA USA IN SIRIA - iconanews : Lapid, non siamo pronti a vivere con minaccia nucleare Iran - rosacruz7 : RT @LaStampa: Lapid, “Non siamo pronti a vivere con la minaccia nucleare da parte dell’Iran” -