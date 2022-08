Il Napoli fa sul serio per Navas: notizia sulle visite mediche! (Di mercoledì 24 agosto 2022) Keylor Navas si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere costaricano, attualmente al PSG, potrebbe presto arrivare alla corte di Spalletti. Il DS Cristiano Giuntoli vuole provare ad aggiungere la ciliegina sulla torta di questo mercato con l’acquisto di un portiere di caratura internazionale. Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato sul proprio sito web una serie di aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Napoli e PSG per Navas. Di seguito quanto evidenziato: “Keylor Navas al Napoli è questione di tempo. Non ci risultano missioni in corso a Parigi, ma la forte volontà di chiudere. E come raccontato ieri, il portiere ha già chiesto qualche importante indicazione a Donnarumma su quello che sarà il suo prossimo futuro. Morale: sarebbe ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Keylorsi avvicina sempre di più al. Il portiere costaricano, attualmente al PSG, potrebbe presto arrivare alla corte di Spalletti. Il DS Cristiano Giuntoli vuole provare ad aggiungere la ciliegina sulla torta di questo mercato con l’acquisto di un portiere di caratura internazionale. Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato sul proprio sito web una serie di aggiornamenti sulla trattativa in corso trae PSG per. Di seguito quanto evidenziato: “Keyloralè questione di tempo. Non ci risultano missioni in corso a Parigi, ma la forte volontà di chiudere. E come raccontato ieri, il portiere ha già chiesto qualche importante indicazione a Donnarumma su quello che sarà il suo prossimo futuro. Morale: sarebbe ...

