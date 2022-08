I trucchi per evitare le donne candidate (e decidere nelle segreterie) alle elezioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Di fatto l’elettore non sceglierà mai il candidato. Sempre famelici per scippare il potere di decidere chi debba sedere in Parlamento, stavolta hanno passato il segno Leggi su corriere (Di mercoledì 24 agosto 2022) Di fatto l’elettore non sceglierà mai il candidato. Sempre famelici per scippare il potere dichi debba sedere in Parlamento, stavolta hanno passato il segno

marcocappato : Gridare al rischio 'putiniano' per l'Italia non serve se poi non si muove un dito per difendere la democrazia dai t… - Lucagel : Ecco come ti frega il Rosatellum: i trucchi (legali) per un Parlamento a misura dei partiti via @antoniopolito1 - Luxgraph : Elezioni 2022, i trucchi per evitare le donne candidate (e decidere nelle segreterie) #corriere #news #2022 #italy… - Parlamenteide : Ore 11:26 - Elezioni 2022, i trucchi per evitare le donne candidate (e decidere nelle segreterie) - carmen_granata : Tutti i trucchi per scegliere al meglio l'#IlluminazionedaGiardino: -