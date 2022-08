I 5 principali miti da sfatare in tema di esercizio fisico | secondo la scienza

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando si parla di attività fisica sono molti i falsiche possono condizionare negativamente il nostro modo di allenarci e di tenerci in forma; alcune di queste leggende derivano da aneddoti, piccoli studi o credenze popolari e non sono necessariamente dannose, ma ne esistono alcune in particolare in grado di determinare l'assenza di progressi e di risultati, a prescindere da quanto ci si eserciti. Il segreto dell'è che, sebbene qualsiasi tipo di attività possa essere utile a farti stare un po' più in salute, se vuoi raggiungere determinati obiettivi devi curare la qualità, la quantità, l'intensità e anche le diverse combinazioni, oltre a evitare di diventare vittima di alcuni falsiche rischiano di non farti arrivare da nessuna parte. Come si fa a sapere quali sono ie ...