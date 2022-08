Grande Fratello Vip, Adriana Volpe senza freni: "Tutta la verità sulla proposta ricevuta da Alfonso Signorini" (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ex opinionista Adriana Volpe a ruota libera sul Grande Fratello Vip: dalla sua esclusione dal programma a Sonia Bruganelli. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'ex opinionistaa ruota libera sulVip: dalla sua esclusione dal programma a Sonia Bruganelli.

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - fanpage : Adriana Volpe, a - anna_ex_belva : RT @Annathelion: E come ogni anno Auguri affettuosi a tre bei tipi che sono pure gemelli astrali! (24 agosto 1969) e due dei quali io amo m… - Spartaco67_ : RT @marcopalears: Questa è la sintesi della nostra classe politica. Noi mandiamo in parlamento gente per la quale l’alternativa sarebbe il… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Adriana Volpe, a -