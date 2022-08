Gino Cogliandro, morto a 72 anni il comico dei Trettrè (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il cabarettista aveva affiancato di recente Lino Banfi e Ron Moss nella commedia Vecchie canaglie. Negli anni Ottanta ha fatto ridere l'Italia con i Trettè a Drive In (e non solo!) Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il cabarettista aveva affiancato di recente Lino Banfi e Ron Moss nella commedia Vecchie canaglie. NegliOttanta ha fatto ridere l'Italia con i Trettè a Drive In (e non solo!)

EzioGreggio : Addio a Gino Cogliandro, compagno col suo gruppo dei Trettre di tanti anni di lavoro e di allegria, insieme a… - anperillo : Addio al bravissimo Gino #Cogliandro, straordinario cabarettista, la simpatia napoletana fattasi persona ?? #Trettre - chetempochefa : “A me, me me pare 'na strunzata!” Ricordiamo Gino Cogliandro, scomparso oggi #23agosto, con il tributo che abbiamo… - BELUSHI69 : A me... Me pare una strunzata... Complimenti!!! (cit. TRETRE) R. I. P. #Trettre - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: E' morto Gino Cogliandro, del trio comico Trettré, popolarissimo negli anni '80. Attore e comico… -