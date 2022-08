GdS – Il calciomercato dell’Inter e i tifosi sui social, da Skriniar ad Acerbi (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 13:02:24 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Il popolo nerazzurro sta accompagnando l’estate sin dalle prime trattative con incredibile enfasi: il club, pur operando secondo altre leve, ha sempre ben chiaro quale sia il sentimento dei sostenitori, tra i più fedeli di tutta Italia Pare banale come affermazione, ma questo calciomercato dell’Inter si è davvero svolto su due binari impazziti come fossero montagne russe. La sessione estiva non si è ancora conclusa, ma il mondo nerazzurro è passato di settimana in settimana dall’entusiasmo alla delusione, dallo sconforto al sollievo fino alla serenità con cui si sta vivendo la seconda metà di agosto. Si parla, ovviamente, delle reazioni che caratterizzano la Milano fuori da viale della ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 13:02:24 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia didella Gazzetta dello Sport: Il popolo nerazzurro sta accompagnando l’estate sin dalle prime trattative con incredibile enfasi: il club, pur operando secondo altre leve, ha sempre ben chiaro quale sia il sentimento dei sostenitori, tra i più fedeli di tutta Italia Pare banale come affermazione, ma questosi è davvero svolto su due binari impazziti come fossero montagne russe. La sessione estiva non si è ancora conclusa, ma il mondo nerazzurro è passato di settimana in settimana dall’entusiasmo alla delusione, dallo sconforto al sollievo fino alla serenità con cui si sta vivendo la seconda metà di agosto. Si parla, ovviamente, delle reazioni che caratterizzano la Milano fuori da viale della ...

