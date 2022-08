MassimoFuriati : @dottorbarbieri Vedremo quanto applaudirà la gente quando si vedrà razionato il gas - Fabceseri : #Draghi: 'il governo ha predisposto i NECESSARI piani di risparmio del gas' Ce lo ricorderemo quando sarà razionato. - bushido01 : Ragazzi, tutti a svernare a città della pieve se il gas viene razionato #meetingRimini #Meeting22 - carmas75 : @g_tof @v2Dark ?????? Linkiesta è sempre divertente! Il gas non sarà razionato, forse, ma l'elettricità costerà solo 1… - AlessiaAlterini : RT @cassandragr4y: Quando questo inverno saremo col gas razionato a morire di freddo cosa diranno quelli che fanno il conto alla rovescia a… -

ilmessaggero.it

Fatto cento il consumo diannuo, le imprese pesano per il 20%. Confindustria è contraria a un razionamento che possa partire dal sistema produttivo. Che però comunque, è destinato a ridurre i ...: ecco il piano Gas razionato, termosifoni a un grado in meno e luci spente in città: ecco i tagli in arrivo Nessuno ormai li esclude più. La possibilità che il prossimo inverno anche in Italia si debba razionare il gas si fa sempre più concreta. Il ministro della Transizione ...Nessuno ormai li esclude più. La possibilità che il prossimo inverno anche in Italia si debba razionare il gas si fa sempre più concreta. Il ministro della Transizione ...