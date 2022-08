Crotone, 20enne aggredito e in coma: è stato vittima di uno scambio di persona (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uno scambio di persona è stato all’origine dell’aggressione di Davide Ferrerio, il 20enne di Bologna che si trovava in vacanza dai parenti a Crotone e che è stato ridotto in fin di vita. È quanto hanno accertato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dalla Squadra Mobile di Crotone che hanno portato all’arresto di Nicolò Passalacqua quale autore del gesto. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e sull’analisi degli apparati cellulari dei soggetti coinvolti nonché sugli interrogatori di tutti i soggetti (anche quelli coinvolti marginalmente). Ferrerio non conosceva il suo aggressore e Passalacqua stava cercando un uomo che, tramite social, aveva dato appuntamento a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Unodiall’origine dell’aggressione di Davide Ferrerio, ildi Bologna che si trovava in vacanza dai parenti ae che èridotto in fin di vita. È quanto hanno accertato le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dalla Squadra Mobile diche hanno portato all’arresto di Nicolò Passalacqua quale autore del gesto. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e sull’analisi degli apparati cellulari dei soggetti coinvolti nonché sugli interrogatori di tutti i soggetti (anche quelli coinvolti marginalmente). Ferrerio non conosceva il suo aggressore e Passalacqua stava cercando un uomo che, tramite social, aveva dato appuntamento a ...

infoitinterno : Trasferito all'ospedale di Bologna il 20enne in coma dopo l'aggressione a Crotone - AnnaLizzy68 : RT @PersempreNadia: Una ?? preghiera per Davide Ferrerio, 20enne bolognese in fin di vita aggredito giovedì notte a Crotone, mentre era in v… - infoitinterno : Crotone, brutale aggressione a 20enne: accertamenti sui telefoni degli indagati - wesud_news : Crotone, brutale aggressione a 20enne: accertamenti sui telefoni degli indagati - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: 20enne pestato a sangue a Crotone, combatte tra la vita e la morta: in diretta parla un amico di Davide #MorningNews ht… -