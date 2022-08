Ciclismo: Mtb. A settembre la Coppa del Mondo torna in Val di Sole (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fra i protagonisti attesi gli azzurri Luca Braidot ed Eleonora Farina. TRENTO - Il sipario sta per rialzarsi su uno dei teatri più amati della mountain bike mondiale. Dal 2 al 4 settembre torna l'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fra i protagonisti attesi gli azzurri Luca Braidot ed Eleonora Farina. TRENTO - Il sipario sta per rialzarsi su uno dei teatri più amati della mountain bike mondiale. Dal 2 al 4l'...

Giornaleditalia : #italpresssport Ciclismo: Mtb. A settembre la Coppa del Mondo torna in Val di Sole - sportface2016 : #Ciclismo Lutto per l'improvvisa scomparsa di Rab Wardell - toMMilanello : A #Munich2022 abbiamo vinto medaglie in esattamente il 50% degli sport presenti. Cioè: -ciclismo pista -atletica -c… - gioelebertolini : RT @IlPedaleRosa: Trinx Factory Team, il bilancio finale delle ultime gare disputate: - IlPedaleRosa : Trinx Factory Team, il bilancio finale delle ultime gare disputate: -