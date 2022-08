Calciomercato Milan, obiettivo Onana per il centrocampo: distanza minima col Bordeaux (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero individuato in Onana il rinforzo per il centrocampo. C’è una leggera distanza col Bordeaux A ormai una settimana dal termine del Calciomercato, l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzo il centrocampo è Jean Onana del Bordeaux. L’agente del calciatore ieri è stato a Bordeaux e ha avuto la risposta che tutti aspettavano: no, l’offerta del Milan per un prestito con diritto di riscatto non sarà considerata. Onana va comprato e secondo il club francese costa 6 milioni più 1 di bonus più una percentuale sulla rivendita. La sensazione rossonera è che si possa chiudere a 5 più percentuale ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022): i rossoneri avrebbero individuato inil rinforzo per il. C’è una leggeracolA ormai una settimana dal termine del, l’numero uno delper rinforzo ilè Jeandel. L’agente del calciatore ieri è stato ae ha avuto la risposta che tutti aspettavano: no, l’offerta delper un prestito con diritto di riscatto non sarà considerata.va comprato e secondo il club francese costa 6 milioni più 1 di bonus più una percentuale sulla rivendita. La sensazione rossonera è che si possa chiudere a 5 più percentuale ...

