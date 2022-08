Calcio | arbitri serie A Fabbri per Lazio-Inter

aiaroma2 : Si aprono le candidature al nuovo Corso Arbitri per la stagione 2022/2023, cosa aspetti... #DiventArbitro! - orvietonews : A Orvieto due giorni di raduno per gli arbitri umbri: Pacifica invasione della Città del Duomo venerdì 26 e sabato… - TV7Benevento : Calcio. Serie B gli arbitri della terza d'andata - - Telenord : Calcio, gli arbitri del prossimo turno: Massa per Salernitana-Sampdoria, Chiffi per Pisa-Genoa - sportli26181512 : Arbitri Serie A, le designazioni per la 3^ giornata: Juve-Roma a Irrati: La Lega Serie A ha ufficializzato gli arbi… -

Sky Sport

... ma è stato un messaggio di trasparenza del, di risultati più giusti e una forma di protezione verso gliche possono sbagliare. Il Var non cambia il, lo pulisce. La gente non si ......di Massimiliano Irrati per la sfida dello Stadium in programma nel pomeriggio di sabato (di ... Serie A, glidelle big . Juve, tifosi scatenati contro Irrati . Irrati, tifosi della Juve ... Arbitri Serie A, le designazioni per la 3^ giornata: Juve-Roma a Irrati Pacifica invasione della Città del Duomo venerdì 26 e sabato 27. Arrivano i fischietti umbri del calcio, Eccellenza e Promozione, per il raduno annuale che precede ...Al via la terza giornata della Serie A, di seguito gli arbitri designati per le gare in programma. Da segnalare la prima volta in Serie A da quarto uomo per l'arbitro donna Maria Sole Ferrieri Caputi, ...