Caduta di venticinque metri per un escursionista a Meduno

Leggi su udine20

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Sembrava inizialmente trattarsi di un trauma non grave quello occorso ad undella provincia di Como del 1949 ruzzolato per diversidopo aver perso aderenza durante una escursione lungo l’anello del Monte Cereis che corre sopra Navarons e Redona. La chiamata è arrivata direttamente dall’inforfunato al Nue112 che riferiva una lussazione ad una spalla. Per questo motivo inizialmente sul posto sono state dirette solamente le squadre di terra e in primis si è mosso un soccorritore della stazione di Maniago che si trovava già nei paraggi e che è accorso a dieci minuti dalla chiamata per cercarlo, come da indicazioni fornite dal chiamante alla Sores, nei pressi della nuova falesia di roccia e dei sentieri ad essa adiacenti, cosa che invece non era. L’uomo si trovava lontano dalla falesia ed è stato possibile individuarlo con una ricerca ...