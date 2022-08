Pall_Gonfiato : #Brambati durissimo sulla #Juventus: “Pagano ancora giocatori come #Arthur. Dirigenza scarsa” -

Lazio News 24

... con bordate che non risparmiano praticamente nessuno, a partire dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri : Poi, è il turno di Dybala :, traccia un parallelismo tra Pirlo e Inzaghi : ...... con bordate che non risparmiano praticamente nessuno, a partire dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri : Poi, è il turno di Dybala :, traccia un parallelismo tra Pirlo e Inzaghi : ... Brambati spara a zero sulla Juve: «Arrivabene non sa di calcio. Su Allegri...» Ai microfoni di Tmw Radio, è intervenuto Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore: "Quello dei giovani è un problema annoso che ingolfa anche i settori giovanili. Como, Atalanta e Torino ai ...