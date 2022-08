Bollette e rincari, autunno da brividi: la speranza dei "prezzi amministrati" (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questa estate rovente gli italiani hanno avuto a che fare con un rincaro generalizzato dei prezzi di beni e servizi, dagli alimentari ai viaggi (+2.625 euro l’anno a famiglia stima l’Unione nazionale consumatori), a causa del caro energia, della... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questa estate rovente gli italiani hanno avuto a che fare con un rincaro generalizzato deidi beni e servizi, dagli alimentari ai viaggi (+2.625 euro l’anno a famiglia stima l’Unione nazionale consumatori), a causa del caro energia, della...

