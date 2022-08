Andamento mondiale della popolazione, per l'ONU integrare e non demonizzare gli immigrati. Appunti per una corretta campagna elettorale (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questa situazione con una previsione al 2050 di 350 mila nati contro 800 mila morti annui, si verificherebbe uno squilibrio insostenibile Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 24 agosto 2022) In questa situazione con una previsione al 2050 di 350 mila nati contro 800 mila morti annui, si verificherebbe uno squilibrio insostenibile

nonihaed : hanno detto a LE hai 20 secondi per cambiare l’andamento della storia mondiale e lei ha detto me ne bastano 18 - MilanoFinanza : In rosso Hong Kong e Shanghai, le tensioni per l'andamento dell'economia mondiale spingono giù l'Asia… - Saverio00473697 : Ancora una volta ho letto che tre sono state le battaglie che hanno cambiato l'andamento della 2a Guerra Mondiale:… - ZittaNonSto : @debdeb1973 sono pagati apposta x mentire, sti conigli si sentono protetti perchè l'andamento mondiale generale...… - No_Islam_ : @claudiorecchia @ChanceGardiner E' da tanti anni in realtà che se ne parla. Guarda l'andamento mondiale annuale e l… -