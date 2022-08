Alexander McQueen Fall 22: una collezione che invita ad osare (Di mercoledì 24 agosto 2022) La nuova collezione Alexander McQueen Fall 22 si può ammirare attraverso il servizio fotografico firmato dal ravennate Paolo Roversi. Sarah Burton, direttrice creativa della casa di moda britannica, ha affermato che i nuovi design si ispirano al concetto di comunità. Protagoniste della campagna promozionale sono le modelle Achenrin Madit, Awar Odhiang, Lucia Fairfull, Wang Han, Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022) La nuova22 si può ammirare attraverso il servizio fotografico firmato dal ravennate Paolo Roversi. Sarah Burton, direttrice creativa della casa di moda britannica, ha affermato che i nuovi design si ispirano al concetto di comunità. Protagoniste della campagna promozionale sono le modelle Achenrin Madit, Awar Odhiang, Lucia Fairfull, Wang Han,

fashionaut : Alexander McQueen: bio dello stilista inglese scomparso nel 2010, nel posta a cura di Fashionaut! #Moda #Fashion… - SimonaIonescu9 : RT @Claudia83480454: Quindi 1º abito affidato a Eda Gungor di Museum of Fine Clothing 2º abito affidato a Nihan Peker Per l’after party Ale… - Marie70090488 : RT @Claudia83480454: Quindi 1º abito affidato a Eda Gungor di Museum of Fine Clothing 2º abito affidato a Nihan Peker Per l’after party Ale… - edvyildizs : RT @Claudia83480454: Quindi 1º abito affidato a Eda Gungor di Museum of Fine Clothing 2º abito affidato a Nihan Peker Per l’after party Ale… - Claudia83480454 : Quindi 1º abito affidato a Eda Gungor di Museum of Fine Clothing 2º abito affidato a Nihan Peker Per l’after party… -