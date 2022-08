A Franco Gabrielli il premio Francesco Cossiga per l’Intelligence (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo Carlo Mosca e Paolo Savona, il premio “Francesco Cossiga per l’Intelligence” quest’anno è stato assegnato a Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Il premio ha inteso riconoscere l’attività di chi si è particolarmente impegnato per diffondere in Italia la diffusione della cultura dell’Intelligence. L’iniziativa è stata promossa dalla Società Italiana di Intelligence con la collaborazione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, della Fondazione “Italia Domani”, di “Formiche” e della Rubbettino Editore. Ha aperto la cerimonia il presidente della Società Italiana di Intelligence, Mario Caligiuri, che ha argomentato la straordinaria attualità di Francesco ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo Carlo Mosca e Paolo Savona, ilper” quest’anno è stato assegnato a, sottosegretario di Stato e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Ilha inteso riconoscere l’attività di chi si è particolarmente impegnato per diffondere in Italia la diffusione della cultura del. L’iniziativa è stata promossa dalla Società Italiana di Intelligence con la collaborazione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, della Fondazione “Italia Domani”, di “Formiche” e della Rubbettino Editore. Ha aperto la cerimonia il presidente della Società Italiana di Intelligence, Mario Caligiuri, che ha argomentato la straordinaria attualità di...

