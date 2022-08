Villarreal, Emery conferma: “L’interesse del Barcellona per Foyth è reale, ma lui vuole restare qui” (Di martedì 23 agosto 2022) Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Cadena SER’, l’allenatore del Villarreal, Unai Emery, ha confessato che il difensore Juan Foyth è finito nel mirino del Barcellona: “L’interesse dei blaugrana è reale, bisogna vedere se il giocatore vuole trasferirsi oppure no. Lui mi ha sempre detto di è essere molto felice qui, vuole restare e non ha mai pensato di andarsene. Non posso sapere come potranno andare le circostanze. Per noi è un calciatore molto importante, è cresciuto con noi nelle ultime stagioni. Non posso escludere che da un momento all’altro possa esserci una brutta sorpresa per noi”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di ‘Cadena SER’, l’allenatore del, Unai, ha confessato che il difensore Juanè finito nel mirino del: “dei blaugrana è, bisogna vedere se il giocatoretrasferirsi oppure no. Lui mi ha sempre detto di è essere molto felice qui,e non ha mai pensato di andarsene. Non posso sapere come potranno andare le circostanze. Per noi è un calciatore molto importante, è cresciuto con noi nelle ultime stagioni. Non posso escludere che da un momento all’altro possa esserci una brutta sorpresa per noi”. SportFace.

