Veneto, la Corte d’Assise esclude tutte le liste di Forza Nuova. E la decisione potrebbe replicarsi anche nel resto d’Italia (Di martedì 23 agosto 2022) Solo ieri i vertici di Forza Nuova annunciavano di aver «presentato liste in tutta Italia, a dimostrazione del fatto che il movimento non è stato sciolto, è vivo e riparte al contrattacco». Ma un contraccolpo per il partito neofascista di Roberto Fiore è arrivato oggi, 23 agosto, con la decisione della Corte d’Appello di Venezia di non ammettere le liste di Forza Nuova presentate in Veneto e, dunque, di escluderli dalla corsa elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Una decisione che se dovesse trovare conferma in altre Corti d’Appello, potrebbe innescare un effetto domino nel resto d’Italia, con l’esclusione di Forza ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Solo ieri i vertici diannunciavano di aver «presentatoin tutta Italia, a dimostrazione del fatto che il movimento non è stato sciolto, è vivo e riparte al contrattacco». Ma un contraccolpo per il partito neofascista di Roberto Fiore è arrivato oggi, 23 agosto, con ladellad’Appello di Venezia di non ammettere ledipresentate ine, dunque, dirli dalla corsa elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Unache se dovesse trovare conferma in altre Corti d’Appello,innescare un effetto domino nel, con l’esclusione di...

