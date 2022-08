Vaiolo scimmie | in Italia 714 casi confermati | +25 in 4 giorni

(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Salgono a 714 ididellein, 25 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4fa, il 19 agosto, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi. Nellastica nazionale restano stabili a 10 le donne, a fronte di 704 uomini. I contagi collegati a viaggi all’estero sono 194 e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 14 ai 71 anni). La regione con il più alto numero diresta la Lombardia con 308, che registra anche il maggiore incremento (+11), seguita da Lazio con 128(+3), Emilia Romagna con 73(+1), Veneto fermo a 48, Toscana con 36 ...

Un carabiniere italiano, Germano Mancini, di 50 anni, è morto a Cuba per il vaiolo delle scimmie. Il militare, che da un paio di mesi era comandante dei carabinieri di Scorzè, in provincia di Venezia, ...(ANSA) - L'AVANA, 23 AGO - E' morto nelle scorse ore il turista italiano affetto da vaiolo delle scimmie, il primo caso segnalato a Cuba.