CorriereQ : Ucraina: ripristinata linea ferroviaria verso Moldova - ANSANuovaEuropa : Ucraina: ripristinata linea ferroviaria verso Moldova -

Agenzia ANSA

- BELGRADO, AUG 23 - Dopo aver effettuato lavori di ripristino sulla linea, Moldova ehanno riaperto al traffico merci il tratto ferroviario tra Basarabeasca in Moldova e Berezine in. Lo ha annunciato oggi su Twitter il portavoce del ministero degli Affari esteri moldavo, Daniel Voda. La linea, lunga circa 22 chilometri, era chiusa al traffico da più di vent'anni, hanno ......che la sicurezza nucleare dell'Europa può esseresolo se il paese invasore, si ritira dalla centrale. " Si tratta di un interesse globale, non solo di una necessità dell'" ha ... Ucraina: ripristinata linea ferroviaria verso Moldova (ANSA) - BELGRADO, AUG 23 - Dopo aver effettuato lavori di ripristino sulla linea, Moldova e Ucraina hanno riaperto al traffico merci il tratto ferroviario tra Basarabeasca in Moldova e Berezine in Uc ...La donna che avrebbe commesso l'attentato figlia Dugin, secondo i servizi russi, si chiama Natalya Vovk ed ora si trova in Estonia.