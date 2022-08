Scuola: mascherine ancora obbligatorie sui mezzi di trasporto ma non in classe (Di martedì 23 agosto 2022) Cosa cambia con l’inizio dell’anno scolastico con il dispositivo di protezione respirazione da Covid-19. Dal 1 settembre non saranno più obbligatorie le mascherine per studenti e personale scolastico. Mentre sui mezzi di trasporto prosegue l’obbligo di indossare la FFP2 fino al 30 settembre. In classe non c’è più l’obbligo di indossare le mascherine, secondo le linee guida fornite dall’ISS lo scorso 5 agosto, salvo esista una situazione del singolo che voglia proteggersi. L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Si tratta di disposizioni che potrebbero essere modificate nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse cambiare. In quest’ultima eventualità è previsto: – L’uso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Cosa cambia con l’inizio dell’anno scolastico con il dispositivo di protezione respirazione da Covid-19. Dal 1 settembre non saranno piùleper studenti e personale scolastico. Mentre suidiprosegue l’obbligo di indossare la FFP2 fino al 30 settembre. Innon c’è più l’obbligo di indossare le, secondo le linee guida fornite dall’ISS lo scorso 5 agosto, salvo esista una situazione del singolo che voglia proteggersi. L’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Si tratta di disposizioni che potrebbero essere modificate nel caso in cui il quadro epidemiologico dovesse cambiare. In quest’ultima eventualità è previsto: – L’uso ...

